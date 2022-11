ANALÜÜS ⟩ Suure maailmapoliitika mänguväli on otsustavalt nihkunud Vaiksele ookeanile

Selle tähtsa geopoliitilise nihke on esile kutsunud mitme teguri koosmõju. Ühelt poolt on Euroopa Liit nõrk. Euroopa on kaotamas oma viimaste sajandite keskset positsiooni pärast Brexitit, ühenduse rolli kahtluse alla seadvate populistide edu mitmes riigis, majandus- ja energiakriisi ning Vene ohtu, mis on päädinud hävitava sõjaga Ukrainas.