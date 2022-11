Bush ja Zelenskõi peavad Dallases avaliku arutelu

«Ukraina on vabaduse ja demokraatia eest võitlemisel eesliinil. Seda rünnatakse sõna otseses mõttes, kui me räägime. On ülioluline, et USA osutaks nii sõjalist kui ka muud abi, et Ukraina saaks end kaitsta,» ütles üritust korraldava George W. Bushi instituudi direktor David Kramer.

«Mõlemal poolel on neid, kes arvavad, et see ei ole meie asi, sest meil endal on piisavalt probleeme. Milleks siis nende asjade peale raha raisata? Kuid meie seisukoht on, et tegelikult on need meie probleemid, sest need mõjutavad meid ja võivad mõjutada ka keskmist ameeriklast,» ütles Kramer.