Ukraina sõja üheks märksõnaks on droonid. Neist on rohkem juttu tehtud Vene vägede kasutuses olevate Iraani tapjadroonide rünnakute tõttu Ukraina tähtsatele infrastruktuuri objektidele.

Vähem räägitakse aga sellest, millist kaalu omavad need mehitamata lennuvahendid Ukraina üksustele, mille välja õppinud piloodid aitavad tuvastada ja hävitada okupantide tehnikat, moonaladusid ning sõdureid.

Postimees kohtus lõunarindel, Mõkolajivi oblastis asuval polügoonil Ukraina õhuluure üksuse liikmega, kes opereerib rindel tõenäoliselt kõige esimese Eesti ettevõtte Threod Systems käest soetatud luuredrooniga EOS C-VITOL. See droon maksab umbes 200 000 eurot. «Selle drooni puhul on ülesandeid, mida temaga täita pole võimalik, kuid teatud töö puhul on ta asendamatu,» iseloomustas piloot kutsungiga Tšaardaš oma kallist «lindu».