Kreml keeldus kommenteerimast Hersonist pagemist

Kui ajakirjanikud palusid Vene presidendi kõneisikul Dmitri Peskovil seda ministeeriumi otsust kommenteerida, kostis too: «Mul pole sel teemal midagi lisada ega öelda. Laiemate kommentaaride saamiseks palun võtta ühendust kaitseministeeriumiga.»

Peskov meenutas, et sellekohase ettepaneku tegi Vene invasioonivägede juhataja armeekindral Sergei Surovikin. «Oli kaitseministri (otsus), seega palun ühendust võtta kaitseministeeriumiga, mul ei ole sel teemal midagi öelda,» sõnas Peskov.

10. novembril teatas kaitseministeeriumi ametlik esindaja Igor Konašenkov, et Vene väekoondis sooritab manöövrit, asudes Dnepri jõe vasakkaldal ettevalmistatud positsioonidele.

«Vene väekoondise üksused sooritavad Mõkolajivi-Krõvõi Rihi suunal ranges kooskõlas kinnitatud plaaniga manöövrit, et asuda Dnepri jõe vasakkaldal ettevalmistatud positsioonidele,» väitis Konašenkov.

Asjaolust, et Vene vägi sooritab peagi manöövri, et korraldada kaitse Hersoni oblastis Dnepri vasakkaldal, teatas Surovikin varem ettekandes kaitseminister Sergei Šoigule. Surovikini ettekande kandis 9. novembril üle telejaam Rossija 24.

18. oktoobril ütles Surovikin, et Hersoni suunal ei ole välistatud rasked otsused. «Meie edasised plaanid ja tegevus Hersoni linna osas sõltuvad kujunevast sõjalis-taktikalisest olukorrast. Kordan, see on väga raske juba täna. Tegutseme teadlikult, õigeaegselt, välistamata raskete otsuste vastuvõtmist,» rääkis Surovikin 18. oktoobril.