Hiina teadlased: Nord Streami metaanileke oli oodatust väiksem

«Kasutades mitut meetodit ja andmekogu, hindas viimatine uuring metaanilekke suuruseks suhteliselt täpselt 0,22 miljonit tonni pluss-miinus 0,03 miljonit tonni, mis on vahetult pärast sündmust antud esialgsest hinnangust märksa madalam,» kirjutatakse väljaandes.

Teadlased märgivad, et kuigi see oli suurim ühekordne inimese tekitatud metaani atmosfääri paiskamine ajaloos, võrdub see maailma nafta- ja gaasitööstuse ühepäevase metaaniheitega.