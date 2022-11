ÜRO ja Vene vilja- ja väetiseekspordi kõnelused läbimurret ei toonud

«Me näeme selles tähtsat algatust, mis on toidu kättesaadavust parandanud,» ütles FAO turu- ja kaubandusosakonna juhataja Boubaker Ben Belhassen.

«Aga kui saab teoks stsenaarium, mida keegi ei soovi, et leping lõpetatakse, võib olukord minna tõeliselt raskeks ja tagajärjed olla väga tõsised,» lisas ta.

Ben Belhassen selgitas, et sel juhul hakkavad tõusma lühiajalised hinnad, eriti viljal, maisil ja päevalilleõlil ning teravilja kättesaadavus maailmaturul langeb. See avaldab tõsist mõju eeskätt Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidele.

Lepingu katkemisest kaotaks ka Ukraina, kes on saanud hakata hoidlaid eelmise aasta saagist tühjendama, et uus sisse panna. Kui väljavedu peatub, et mahu vili enam hoidlatesse.