Bahreinis häkiti üldvalimiste eel valitsuse veebisaite

Bahreinis on alates 2011. aasta Araabia kevadest tegeletud hoogsalt teisitimõtlemise mahasurumisega. Võimud on vangistanud ja riigist välja saatnud šiiitidest aktiviste, kellest osadelt on võetud ka kodakodandsus. Samuti on kinni pandud sõltumatu meedia.