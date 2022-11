Ukraina välisminister rõhutas, et sõda jätkub ka pärast edu Hersonis

«Me võidame lahinguid, kuid sõda kestab edasi. Saan aru, et kõik soovivad, et see sõda lõpeks nii kiiresti kui võimalik. Meie soovime seda kindlasti rohkem kui keegi teine,» ütles Kuleba kohtumisel Austraalia peaministri Anthony Albanese´iga. «Ent nii kaua, kuni sõda kestab, ning me näeme Venemaad mobiliseerimas uusi ajateenijaid ja toomas Ukrainasse uusi relvi, arvestame mõistagi teie toetuse jätkumisega.»