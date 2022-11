Kongo DV idaossa saabusid Keenia rahuvalvajad

Keenia parlament kiitis sel nädalal heaks enam kui 900 sõduri saatmise Kongo DV-sse, kus M23 mässuliste aktiveerumine on õhutamas regionaalpingeid.

Mässulised on haaranud endale Põhja-Kivu provintsis suuri maa-alasid ja kahjustanud Kongo DV suhteid naaberriigi Rwandaga.

Keenia rahuvalvajate komandör kolonelleitnant Obiero ütles ajakirjanikele, et missiooniks on «ründeoperatsioonide läbiviimine» koos Kongo vägedega ja relvarühmituste desarmeerimine.

Ta lisas, et kontingent teeb piirkonna stabiliseerimisel koostööd ka humanitaarorganisatsioonidega.

Kongo DV idaosas tegutseb üle 120 relvarühmituse, millest paljud on jäänukid piirkonda sajandivahetusel kimbutanud sõdadest.

Üks sellistest rühmitustest on läinud aasta lõpus taasaktiveerunud M23, mis väidab muu hulgas, et riik ei ole pidanud kinni lubadusest integreerida see relvajõududesse.