Vabaühendus: Iraani meeleavaldustel on tapetud vähemalt 326 inimest

Islamivabariiki on raputanud protestilaine alates 22-aastase kurditari surmast 16. septembril kombluspolitsei vahi all.

Kui algul oli protest suunatud naistele kehtestatud rangete riietumisreeglite vastu, on need nüüdseks paisunud laiemaks liikumiseks teokraatlikku riigikorra vastu, mis tuli võimule 1979. aasta revolutsiooni järel.

«Julgeolekujõud on üleriigiliste meeleavalduste käigus tapnud vähemalt 326 inimest, nende seas 43 last ja 25 naist,» teatas vabaühendus Iraani Inimõigused (IHR).

Ohvritest vähemalt 123 on Pakistaniga piirnevas Sistan-Belutšistani provintsis. Enamik neist hukkus 30. septembril, kui julgeolekujõud avasid reedese palvuse järel tule protestijate pihta provintsi pealinnas Zahedanis.

IHR märkis, et uurib endiselt ka teateid teiste surmajuhtumite kohta, mis tähendab, et tegelik ohvrite arv on kindlasti suurem, kui seni avaldatud.