Kliimaaktivistid kolisid Saksamaal küla päästmiseks puu otsa

Kuue meetri kõrgusel onnides pesitsevad aktivistid ütlevad, et suudavad võimudele vastu panna mitu nädalat.

Aktivistide sõnul ei teata, millal politsei neile järgi tuleb, kuid kuna Saksamaa vajab hädasti kivisütt, arvatakse, et see juhtub varsti.

Saksamaa taaskäivitas hiljuti osa oma suletud söeelektrijaamadest, et leevendada survet elektrivõrgule pärast Vene gaasitarne katkemist seoses sõjaga Ukrainas.

Lützerathi külast, mille kõrval asub hiiglaslik söemaardla, on saanud fossiilkütuste vastase protesti sümbol. Laupäeval kogunesid sinna tuhanded meeleavaldajad nõudma tegusid COP27 kliimakonverentsil osalejatelt.

Lützerathi elanikud on maardla laiendamise tõttu külast lahkunud ning saanud kolimise eest kompensatsiooni ja uue kodu.

Piirkonda on aga jäänud kümned kliimaaktivistid, kes protestivad kantsler Olaf Scholzi kompromissi vastu energiahiiuga RWE, mille järgi jäetakse alles viis maardla lähedal asuvat küla, kuid mitte Lützerath.

Ehkki RWE, Euroopa üks suuremaid emiteerijaid, on öelnud, et lõpetab fossiilkütuste kasutamise 2030. aastaks, ei ole see aktiviste veennud.