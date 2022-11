Ukraina selgitas COP27-l Venemaa agressioonisõja mõju keskkonnale ja kliimale

Ukraina asekeskkonnaminister Svitlana Grintšuki sõnul on pommitamine ning vägede ja tankide liikumine reostanud õhku, vett ja maad ning samaaegselt tapnud tuhandeid inimesi ja hävitanud riigi majandust. Ta lisas, et sõda on hävitanud ligi viiendiku Ukraina kaitsealadest ning ainuüksi varasemalt viljakate muldade saastumine on tekitanud Ukrainale 11,4 miljardi euro suuruse kahju.