Koolide sulgemise järel «jõude» jäänud afgaani tüdrukud sunnitakse mehele

Alates sellest, kui Taliban Kabulis võimu haaras ja teismelistele tüdrukutele hariduse keelas, on paljusid neist abielluma sunnitud – sageli märksa vanemate meestega, kelle on välja valinud nende isa.

«Nutsin kõvasti ja ütlesin isale aiva, et Taliban avab tüdrukutekoolid uuesti,» räägib Zainab. «Kuid tema ütles, et seda ei juhtu ning on parem, kui ma abiellun, selle asemel et kodus jõude istuda.»