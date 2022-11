Soome valitsuses puudub saamide õiguste küsimuses üksmeel

Soome valitsus kogunes veel eile täiendavale istungile, et käsitleda saamide parlamendi ehk kärajate (saamelaiskäräjät) seaduse muutmist, et saamid saaksid ise otsustada, kes saamide kogukonda kuuluvad ja kellele laieneb saamide esinduskogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus.

Soome valitsusse kuuluv Keskerakond on muudatusele vastu tuues esile kartuse, et saamide määratlust soovitakse kitsendada, mis takistaks seni saami parlamendivalimistel osalevatel isikutel edaspidi osaleda ja viidates, et saami parlament ise ei ole seaduse muutmise osas täna samuti üksmeelne.