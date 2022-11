Lätis käivitati liiklusohutuskampaania purjus juhtide ohjeldamiseks

Lätis on probleem, sest joobeseisundis autoroolis toimepandud õnnetuste arv ei vähene, vaid suureneb, vahendas Läti rahvusringhääling (LSM). Üle 1,5-promillises joobes tehtud rikkumiste arv Lätis kasvab samuti.

«Politseiameti liiklusohutuskampaania idee on selles, et ükskõik kui osavad me oleme, siis joovastavad ained muudavad meid kretiiniks. Peamised riskid auto juhtimisel tekivad juhi reaktsioonide aeglustumisest. Niipea, kui reageerimiskiirus alaneb, muutub ka kõige osavam juht ebakompetentseks ja tema oskused ei ole enam veenvad,» ütles Läti politseiameti esindaja Juris Jančevskis.