Putini iga-aastane pressikonverents võib ära jääda

Traditsiooniliselt on president Putini iga-aastane pressikonverents toimunud enne aasta lõppu, detsembris. Sellel aastal pole ettevalmistused pressikonverentsiks veel alanud, selgitas gazeta.ru. Pressikonverentsi ajastamisel võetakse muu hulgas arvesse sõjalist olukorda Ukrainas.

Eelmise aasta pressikonverents kestis 3 tundi ja 55 minutit. Venemaa president vastas siis 55 küsimusele nii sise- kui ka välispoliitika kohta. Tähelepanu all oli mullu regionaalpoliitika ja koroonapiirangud.

Varem on jagatud infot, et Putini pöördumine Venemaa parlamendi poole on ettevalmistamisel, viitas gazeta.ru. Viimati pöördus Putin parlamendi poole aprillis.