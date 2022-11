Reinsalu: Euroopa peab tegema rohkem, et panustada Ukraina võitu

«Minu sõnum tänasel kohtumisel oli, et Euroopa tervikuna peab oma mõtteviisi muutma. Meie lähenemine Ukrainas toimuvale ei pea olema reageeriv, vaid me peame praegu tegema rohkem, et panustada Ukraina võitu. Me peame väga selgelt Euroopa Liidu siseselt sõnastama, milline saab olema Ukraina Euroopa Liiduga liitumise teekond lähitulevikus. Samuti tegin ettepaneku, et EL riigid peaksid panustama vähemalt 1% oma sisemajanduse kogutoodangust Ukraina toetamisse. Ukraina SKP on vaid üks protsent Euroopa Liidu omast, kuid Ukraina kannab agressiooni tõrjumise põhiraskust, võideldes Euroopa väärtuste ja julgeoleku eest,» rääkis Reinsalu.