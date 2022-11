VIDEOD ⟩ Hiina karmid koroonapiirangud ajasid Guangzhou elanikud tänavale märatsema

Piltidel on näha suuri rahvahulki, kes käratsevad ja tunglevad eile õhtul ümberpaisatud tõkete juures ja valguvad pimeda saabudes Guangzhou Haizhu linnaosas tänavatele. Kõnealune 1,8 miljoni elanikuga piirkond on kohaliku Covidi-puhangu kese ning linnaosa on juba paar nädalat olnud üha karmisuvate viirusepiirangute all, vahendas CNN.