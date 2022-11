Vene raketirünnakud põhjustasid elektrikatkestusi üle terve Ukraina

Ukraina pealinnas Kiievis tabasid raketid teisipäeval kaht elumaja, ütles linnapea pärast teateid, et õhurünnaku häire anti kõigis Ukraina oblastites. Kiievi teatel põhjustasid Vene rünnakud elektrikatkestusi üle terve riigi ning et olukord on kriitiline.