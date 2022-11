Kaitseminister Pevkur: olen palunud ministeeriumi kriisigrupilt 100 protsenti valmisolekut

Pevkur selgitas, et praegu oodatakse enim Poola kolleegidelt lisainfot, sest nende riigikaitse nõukogu on juba kogunenud. Minister kinnitas, et kaitseministeerium on valmis vajadusel kiiresti tegutsema ning ettevalmistused käivad juba praegu. «Mina olen palunud ministeeriumi kriisigrupilt 100 protsenti valmisolekut – nii kui tekib vajadus koguneda, nii me kohe koguneme.»