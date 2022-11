Raimond Kaljulaid: Venemaa peab mõistma, et NATO ründamisel on tagajärjed

«Venemaa Föderatsioon on kogu selle sõja kestel näidanud, et ei hooli mingitest rahvusvahelise õiguse põhimõtetest. Käitutud on ülima hoolimatusega. Kui leiab ametlikku kinnitust, et Venemaa raketirünnakud on tabanud NATOsse kuuluva Poola territooriumi ning on hukkunuid, siis on see väga tõsine küsimus. Eesti kui Poola lähedane liitlane peab kindlasti olema valmis konsultatsioonideks, juhul kui Poola neid taotleb. Poola on meie lähedane liitlane,» ütles Kaljulaid.