Valge Maja: püüame täpselt välja selgitada, mis Poolas juhtus

Riikliku julgeolekunõukogu kõneisik Adrienne Watson ütles Twitteris, et nad on näinud teateid Poolast.

«Me oleme näinud neid teateid Poolast ja teeme tööd Poola valitsusega, et koguda rohkem infot. Me ei saa praegu kinnitada teateid ega ühtegi üksikasja. Me selgitame, mis juhtus, ja millised oleksid kohased järgmised sammud.»