Rainer Saks: NATO peaks väga jõuliselt reageerima

«Poola peab ise ütlema, mida ta soovib hetkel,» sõnas Saks ning lisas, et Eesti ülesanne on siinkohal Poolat igati toetada ja valmistuda ka ise NATO ühistes protsessides osalema.

«Isegi kui võib tunduda, et [juhtunu] oli nii-öelda õnnetus, siis ikkagi peaks NATO väga jõuliselt reageerima, muidu läheb see asi käest ära,» ütles Saks.

Kuigi on spekuleeritud, et NATO võib rakendada artikkel nelja või ka artikkel viite, siis toonitab Saks, et esmatähtis on esmalt Poolaga konsulteerida, mida NATO ka ilmselt peagi teeb.