Arestovitš: kõik sõltub sellest, kas NATO arvates olid raketilöögid tahtlikud

«Ärge oodake NATO ägedat sõjalist vastust Venemaa sihtmärkidele,» tõdes Arestovitš. «Muidugi, kui see oli tahtlik, siis on see põhjus konsultatsioonideks viienda artikli, kollektiivkaitse teemal. Märkuseks - mitte sõjaks, aga konsultatsioonideks.»

Arestovitši arvates on aga kõige tõenäolisem, et kui otsustatakse, et tegu oli «tahtmatu löögiga», siis järgnevad kompensatsioonid.

«Pikaajalisemad tagajärjed karmistatud sanktsioonide ja suuremate relvatarnete näol on kõige tõenäolisemad. Igal juhul on see intsident uus tugev argument nende kasuks,» märkis nõunik.

«Ainus viis, kuidas sõda vaos hoida ja selle levikut takistada, on jõud. Meil on see jõud. Andke meile nüüd piisavalt rahalisi vahendeid,» lisas ta.