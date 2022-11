Poola president: pole märke, et plahvatus uuesti korduks

«Uuringud alles käivad. Kõige tõenäolisem on, et tegu oli Vene päritolu raketiga,» tõdes Duda, avaldades muuhulgas kaastunnet kahe hukkunud Poola kodaniku lähedastele.

Samuti kinnitas ta, et praegu ei ole ühtegi märki sellest, et taoline juhtum võiks veel kord aset leida.

USA president Joe Biden pidas teisipäeva hilisõhtul telefonivestluse Andrzej Dudaga. Foto: Adam Schultz/White House/Scanpix

Juhtumi järgselt oli Poola riigipea ühenduses nii NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi kui ka USA presidendi Joe Bideniga. Duda sõnul tõdeti, et allianss on valveseisundis ning seisab Poola selja taga. Samuti lubas Biden vajadusel aidata Poolat vajalike ekspertidega, keda saata sündmuskohale asjaolusid uurima.

Riigi enda sõjalisest valmisolekust rääkides ütles Duda, et seda on tugevdatud, muuhulgas ka õhutõrjet. «Meie lennukeid toetavad ka liitlaste omad. Me käitume rahulikult ja ettevaatlikult.»

Przewodowi külas aset leidnud plahvatusi uurisid teisipäeva hilisõhtul politseinikud. Foto: Jakub Orzechowski/AGENCJA WYBORCZA/Scanpix

Samuti kutsus riigipea kõiki säilitama rahu. «Poola sõdurid on koha peal. On ka liitlaste toetus meile. Me töötame,» nentis Duda. «Homme (kolmapäev - toim.) on taas tähtis päev ning ka julgeolekunõukogu koosolek.»

Samuti märkis Duda, et kolmapäeval kogunevad NATO riikide suursaadikud, et arutada võimaliku alliansi artikkel 4 ehk liitlaste omavaheliste konsultatsioonide kasutusele võtmist.