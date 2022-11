Hiina kutsus üles rahulikkusele seoses Poolat tabanud raketilöögiga

USA presidendi Joe Bideni sõnul on ebatõenäoline, et raketi tulistas Venemaa. Prantsusmaa on manitsenud plahvatuse taga oleva riigi tuvastamisel äärmisele ettevaatusele. «On loogiline, et läheneme küsimusele ülima ettevaatusega... Paljudel riikidel on sama tüüpi relvi, nii et raketitüübi tuvastamine ei pruugi tuvastada, kes on selle taga,» ütles Indoneesias viibiv Prantsuse presidendiameti ametnik