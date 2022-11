VIDEO ⟩ Hanno Pevkur: õhutõrje on üks akuutsemaid vahendeid, mida Ukraina vajab

«Korjame maksimaalse info kokku. Kaitseväe juhataja andis kell 8 hommikul omapoolse ülevaate. Me oleme valmis järgmisteks sammudeks, kui seda on vaja,» lausus Pevkur ja lisas, et praegu kogutakse toimunu kohta lisainfot.

Tema sõnul on Poola kaitsevägi tõstnud oma valmidust ja vaadanud üle teatud üksused. «Põhifookus läheb sellele, et teada saada, mis juhtus. Sündmuste käiku on võimalik taastada päris hästi,» rääkis Pevkur.

Lähitundidel annab ülevaate ka Põhja-Atlandi Nõukogu. «Pärast seda me saame ka ülevaate valitsuselt,» lisas ta.

Pevkur rõhutas, et NATO on valms erinevateks stsenaariumideks. «NATO on tugev ja ühtne ning kõik sammud tehakse üheskoos. See on üks põhjus, miks Poola kaalus artikkel 4 käivitamist,» selgitas Pevkur.

«Loomulikult on õhutõrje üks akuutsemaid vahendeid, mida Ukraina vajab,» ütles Pevkur ja lisas, et paraku, kui see rünnak on nii massiivne, siis on selge, et mõned raketid tulevad läbi.