Hersoni elanikud ammutavad Dnepri jõest hädapärast vett ja püüavad kaldalt harva mobiilisignaali

Hersoni elanikud astuvad alla mõnest trepiastmest ja kõõluvad ohtlikult tasakaalu hoides Dnepri jõe betoonist kaldapealsel, et koguda kollakat vett – pärast seda, kui taanduvad Vene väed linnas energiataristu purustasid, on see paljudele ainus võimalus pesuvett saada.