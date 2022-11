Poola peaminister: rakett kukkus meie territooriumile tahtmatult ja praegu artikkel 4 ei käivitata

Pärast Poola julgeolekunõukogu kohtumist ütles riigi peaminister Mateusz Morawiecki, et kõik andmed näitavad, et rakett kukkus riigi territooriumile, ilma et ükski osapool oleks seda soovinud, mistõttu ilmselt praegu NATO artikkel 4 alusel konsultatsioone ei käivitata. President Andrzej Duda lisas, et ilmselt oli tegemist Ukraina õhutõrjeraketiga.