Luik: artikkel 4 kiputakse mütologiseerima

Vahel artiklit 4 mütologiseeritakse. Tegu on liikmesriigi võimalusega Põhja-Atalandi nõukogu kiiresti kokku kutsuda. Artikkel 4 väljakuulutamisest ei tulene automaatselt mingisuguseid teisi radikaalseid järeldusi, need on seotud artikliga 5.

Juba intsidendi esimene info oli selge, et tegu ei ole Poola territooriumi ründamisega.

Kas oli ka midagi, mida Poola palus liitlastelt juurde või plaanib lisaks teha, et end rohkem kaitsta üle piiri tulevate Ukraina konflikti mõjude eest?

Hetkel mingeid väga spetsiifilisi palveid ei esitatud. NATO pikaaegne poliitika on tugevdada idatiiba. Me teame, mida otsustati Madridis. Üks selle elemente on ka idatiiva õhukaitsesüsteemide parandamine. See oli ka teema, mida arurtati, aga antud juhul mingit konkreetset palvet, et võtke ette üks või teine, aktsioon, Poolalt ei tulnud.

Põhiline element oli täna just solidaarsus ning süüdlase ehk Venemaa nimetamine – ükskõik, kust see rakett pärines. Ja muidugi poolakad rõhutasid ning seda kordasid ka Eesti ja paljud teised riigid, et Ukraina abistamine peab jätkuma, mingit muret, et peaks deeskaleerima või tormama rahuläbirääkimistele, ei olnud.

Kui palju on varem olnud arutlusel, et see, mis toimub Ukrainas, võib kanduda ka juhuslikult üle NATO piiridesse ja mida siis edasi tehakse? Et venelased võivad lihtsalt tulistada mööda ja see võib jõuda NATOsse, tahavad venelased seda ise või ei.