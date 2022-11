Levib teooria, et rakett tabas Poolat ekslike koordinaatide tõttu

Antud teooria aluseks on see, et kui panna kokku Kiievi laiuskraad (50.4501) ning Lvivi pikkuskraad (24.031111) on tulemuseks Przewodowi küla, kuhu rakett maandus, koordinaadid (50.4501, 24.031111) vahendab Ilta-Sanomat.

Kaardil on Lviv, Kiiev ja Przewodow. Foto: Postimees

Venemaa korraldas eile Ukraina vastu seni ühe suurima raketirünnaku, mille käigus tulistati Ukraina linnade ja tsiviiltaristu pihta sadakond raketti. Siinjuures olid nii Lääne-Ukraina suurim linn Lviv kui ka Ukraina pealinn Kiiev sihtmärkideks. Seetõttu võis tegemist olla inimliku veaga, kus keegi ajas koordinaadid sassi ning sisestas kogemata sihtmärgi laiuskraadiks Kiievi oma ning pikkuskraadiks Lvivi oma. Kuna tegemist on aga spekulatsiooniga, võib see olla vaid kokkusattumus. Kui tegemist on õhutõrjeraketiga siis ainukesed võimalused, kust rakett pärit võib olla on Ukraina või Valgevenemaa.

Poola president Andrzej Duda ja valitsuse sõnul oli tegemist ilmselt õhutõrjeraketiga S-300, mille tulistas välja Ukraina õhukaitse ning, et plahvatuse kutsus esile raketti jäänud kütus. Sama hinnangu on andnud ka mitmete muude NATO riikide juhid, nende hulgas USA president Joe Biden, kes tugines USA luureandmetele. Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles pärast Poola julgeolekunõukogu istumist, et kõik andmed näitavad, et rakett kukkus riigi territooriumile, ilma et ükski osapool seda oleks soovinud ning, et Poola ei käivita NATO artikkel 4.