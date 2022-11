Przewodówi plahvatuse juures on palju selgusetut

«Meie ja meie liitlaste informatsiooni põhjal oli tegu Nõukogude Liidus valmistatud vana raketiga S-300 ja puuduvad tõendid, et see oleks välja tulistatud Vene poolelt. On väga tõenäoline, et selle tulistas välja Ukraina õhutõrje,» lausus Duda.