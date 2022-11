Võimetus tekitab viha. Viha kõigi vastu, kes ei kannata nagu meie. Kõik elasime ju ühtemoodi, aga meid pommitatakse iga päev, meil pole enam midagi, mitte midagi, aga teie käite poes, teatris, restoranis. Käite ju restoranis? Meie magama samal nelja teki all, ja ikka on külm.

«Mul oli toas täna viis kraadi hommikul, kui ärkasin,» ütles 84-aastane Bahmuti linna elanik Liliana Kostenko. «No see polnud hullu veel. Ma eile küsisin oma sõbranna käest, kuidas sul on. Ta vastas, et täitsa hästi: magan rõdul, sest toas on liiga külm. No ta tegi muidugi nalja, muidu siin ellu ei jää (kui nalja ei tee).»