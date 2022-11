USA kindral: Hiina rünnak Taiwani vastu oleks strateegiline viga

«Arvan, et see oleks ebamõistlik, see oleks poliitiline viga, geopoliitiline viga, strateegiline viga, sarnane sellele strateegilisele veale, mille (Venemaa autoritaarne president Vladimir) Putin on teinud Ukrainas,» ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

Milley ei öelnud, et iseseisvale demokraatlikule saareriigile oleks peatset rünnakuohtu märgata.

Ent ta usub, et Hiina president Xi Jinping, kes äsja kindlustas endale kolmanda ametiaja ning on korduvalt väljendanud Taiwani ühendamist Mandri-Hiinaga kui Pekingi üht peamist prioriteeti, on «ratsionaalne osaline».

«Ma arvan, et ta hindab asjade maksumust, kasutegurit ja ohuriski ning ma arvan, et ta järeldaks, et rünnak Taiwanile lähitulevikus oleks liigne kogus riski ning see lõppeks strateegilise hävinguga Hiina sõjaväe jaoks,» ütles Milley ajakirjanikele.

Kindrali sõnul pidurdaks see Hiina ambitsiooni saada maailma suurimaks majandus- ja sõjaliseks jõuks.

Ta lisas, et Venemaa veebruaris alustatud täiemahuline sissetung Ukrainasse, mis on Moskva jaoks ootamatult ummikusse jooksnud tänu uskumatult jõulisele vastupanule Kiievilt, mida toetavad lääneriikide antud relvad, pakub värvikaid õppetunde.

«Üks asi, mida inimesed õpivad siit, on see, et sõda paberil on tükk maad erinev tegelikust sõjast,» lausus Milley. «Kui verd valatakse ja inimesed surevad ja reaalseid tanke lastakse õhku, siis asjad on pisut teistsugused. Palju on hõõrdumist ja udu ja surma lahingus,» sõnas kindral.

Milley märkis, et Hiina sõjavägi pole osalenud lahingus pärast vietnamlastega sõdimist 1979. aastal.

Tema sõnul võib Hiina Rahvavabastusarmee alustada kergesti rünnakut Taiwanile pommide ja rakettidega, siis füüsiliselt võtta enda kontrolli alla mägine ja tiheda rahvastikuga saar oleks «äärmiselt keeruline sõjaline ülesanne».