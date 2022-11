USA kindral: Venemaa viib Ukrainas ellu «terrorikampaaniat»

Samal ajal on ebatõenäoline, et Ukraina suudaks sõjaliselt Venemaad kõikjalt oma okupeeritud territooriumidelt välja tõrjuda, ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ajakirjanikele.

«Ukrainlased on saavutanud pidevat edu edu järel. Ning venelased on ebaõnnestunud igal üksikul korral. Nad on kaotanud strateegiliselt, nad on kaotanud operatiivselt ja, ma kordan, nad kaotasid taktikaliselt,» ütles kindral.