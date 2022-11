USA senati vähemuse liidriks valiti tagasi Mitch McConnell

Suurte kogemustega 80-aastane senaator on olnud senatis vabariiklaste kord enamuse, siis jälle vähemuse liider alates 2007. aastast.

Vabariiklasest ekspresident Donald Trump, kes teisipäeval teatas oma kandideerimisest 2024. aasta presidendivalimistel, on saanud rea tagasilööke vahevalimistel, kusjuures senati kontrolli saavutamise lootuse ebaõnnestumise eest süüdistab ta McConnellit.

«See on Mitch McConnelli süü,» postitas Trump sotsiaalmeedias, öeldes, et senaator on kampaaniaraha jaotanud halvasti ning esitanud vigase seadusandliku plaani.