VIDEO ⟩ Vene propaganda uhkustab 150 000 Ukraina lapse «adopteerimisega»

Vene blogijad levitavad mitmeosalist dokumentaalsarja, milles näidatakse Ukraina lapsi, kes Donbassist Vene peredesse «lapsendati». Propagandavideos väidetakse, et Venemaa ametnikud on ainuüksi 2022. aastal Donbassist «evakueerinud» üle 150 000 lapse.

«Seda on võimalik nimetada genotsiidi konventsiooni rikkumiseks ja see moodustab osa laiemast etnilisest puhastusest,» selgitas ISW.

«Seni oleme suutnud tuua tagasi 51 last. See on väike arv võrreldes tuhandetega, kes on ära viidud, aga me sisuliselt viime läbi erioperatsioone nende päästmiseks,» lisas Ukraina inimõigusvolinik Dmõtro Lubinets.