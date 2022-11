Macron: Pariis on valmis Canberraga allveelaevade osas koostööd tegema

Teade viis kahe riigi suhted madalseisu ja ähvardas nurjata Euroopa Liidu ja Austraalia kaubanduslepingu, kuid alates peaminister Anthony Albanese'i võimuletulekust on suhted paranenud.

Uute tuumaallveelaevade tarne võib võtta aastaid ja jätta Austraalia vajaliku võimekuseta ajal, mil Hiina on muutumas Vaikse ookeani piirkonnas jõulisemaks.

Macron ütles päev pärast Austraalia peaministriga kohtumist, et Prantsusmaa pakkumine «on endiselt laual».

Ta märkis, et Prantsusmaa ei müü välisriikidele tuumaallveelaevu, mistõttu on pakkumises ainult tavaallveelaevad. Ta lisas, et tootmine leiaks aset Austraalias.