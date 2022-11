Jaapani peaminister väljendas Xile muret regiooni julgeoleku pärast

Jaapanil ja Hiinal on tihedad kaubandussidemed, kuid nende suhted on halvenenud ajal, mil Hiina tugevdab oma sõjaväge, levitab oma regionaalset võimu ning võtab karmimat joont vaidlusaluste territooriumide küsimuses.

Augustis tulistas Hiina rakette õppuse raames ning need maandusid arvatavalt Jaapani eksklusiivsesse majandustsooni (EEZ).

«Põhja-Korea küsimuses väljendasin meie ootust, et Hiinal saab olema oma roll, sealjuures ÜRO Julgeolekunõukogus,» sõnas Jaapani minister paar tundi pärast seda, kui Pyongyang tulistas taas raketi.

Mis puudutab sõda Ukrainas, siis Xi ja Kishida nõustusid, et vihjed tuumarelvade kasutamise kohta on murettekitavad ning et tuumarelvi ei tohi kunagi kasutada ja tuumasõda mitte kunagi aset leida.