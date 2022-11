Sakslane mõisteti neonatslike meilide eest kuueks aastaks vangi

Kohtunik Corinna Distler ütles, et ohvrid tundsid end abituna ja traumeerituna ning juhtum näitab, kui kohutav võib see olla, kui inimväärikust keele abil alandatakse.

Kui Alexander M. 2021. aasta mais kinni peeti, ütlesid prokurörid, et ta on juba varem paremäärmuslusega seotud kuritegudes süüdi mõistetud.

Distler kinnitas neljapäeval, et nüüdseks on välja selgitatud, et Alexander M. tegutses üksi.