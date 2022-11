Ungari ja Iraan arendavad majanduskoostööd

​Ungari välisminister Peter Szijjarto sõnul töötavad Ungari ja Iraan majanduskoostöö arendamise nimel kooskõlas mõistuse ja pragmaatilisuse poliitikaga ning, et see võib aidata kaasa Teherani tagasipöördumisele rahumeelse kooseksisteerimise juurde rahvusvahelises kogukonnas vahendab The Budapest Times.