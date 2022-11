ÜLEVAADE ⟩ Hollandi kohus rõhutas Venemaa vastutust MH17 huku eest

«Kohus on arvamusel, et MH17 tõi alla Buk-raketi tulistamine põllult Pervomaiske lähistel, mille tulemuse tapeti 283 reisijat ja 15 meeskonnaliiget,» lausus protsessi juhtinud kohtunik Hendrik Steenhuis eile Amsterdami Schipholi lennujaama lähedal asuvas Haagi ringkonnakohtus, lisades, et tõendid ei jäta toimunus kahtlust.