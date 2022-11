Emotsionaalne Pelosi teatas, et loobub juhtimast kongressi demokraate

«Minu arvates on käes aeg, et uus põlvkond asuks juhtima demokraatide fraktsiooni, mida ma nii sügavalt austan,» ütles 82-aastane Pelosi, kellest sai esimest korda spiiker 2007. aastal.

President Joe Biden nimetas Pelosit demokraatia «tuliseks kaitsjaks», kellele ameeriklased on palju tänu võlgu.

Ta märkis oma avalduses, et Pelosi mullune otsustav vastus rünnakule USA Kapitooliumi vastu Donald Trumpi toetajate poolt tõestas, et ta on «demokraatia tuline kaitsja», keda mäletatakse USA ajaloo «kõige mõjukama» esindajatekoja spiikrina.