Vladimir Jahmatav otsustas kiirkorras Ukraina idapoolsetes oblastites referendumid korraldada, eesmärgiga liita need Venemaaga. Ennustaja juurde polnud vaja minna, tulemus oli muidugi mõista positiivne. Kas need abinõud lõpetavad sõja kiire võiduga (praegu veel on okupeeritud alasid võiduks piisavalt) või teevad sõja veelgi suuremaks? Venemaa sõjaline doktriin nõuab tuumarelva kasutamist, kui ohtu satub riigi julgeolek. Herson, Donetsk, Zaporižžja, Luhansk – see on Putini jaoks juba Venemaa. Oodake tuumasõda. «See ei ole bluff,» ütles Vladimir Jahmatav ise.