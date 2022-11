PIIRSALU JA PROZES UKRAINAS: 84-aastane Vassili tahab näha, kas Bahmutis on talvel võimalik ellu jääda

84-aastane Vassili elab viiendat kuud pommitamise all asuvas Bahmuti linnas Ida-Ukrainas, 90 kilomeeteri kaugusel Donetskist. Vene väed üritavad Bahmutit vallutada alates augustist ja on linna poolenisti ümber piiranud.

Abielupaar, kes veel lisaks Vassilile kortermajas elab. Nad valmistuvad talveks, varuvad puid, mida nad raiuvad samas hoovis. Neil on korteris väike raudahi. Peamiselt raiuvad nad oksi, sest raudahju uks on väike ja sinna mahubki vaid peenikesi oksi panna. Foto: Erik Prozes

Vassili elab Bahmuti kesklinnas viiekorruselise elumaja viimasel korrusel. Pidevate õhurünnakute ja suurtükitule tingimustes on see kõige ohtlikum korrus elamiseks. Tema 12 korteriga trepikojas on inimesed elama jäänud veel vaid ühte korterisse (keskealine abielupaar), teised elanikud on kõik linnast põgenenud.

Vassili pikk tee trepist üles. Foto: Erik Prozes

Iga päev algab Vassili jaoks sellega, et ta peab viiendale korrusele vinnama endale vett: joogivett ja majapidamisvett. Korteris vett pole. Nagu ka elektrit, kütet ega gaasi. Bahmutis pole neid asju kuskil.

Majapidamisvett tassib on Vassili viieliitristes plastpudelites. Täna sikutas ta üles kuus sellist anumat. Õnneks pole vee järele vaja kaugele minna. Naabermaja keldris on kraan, kus saab vett lasta. Üles viiendale korrusele tassib Vassili vett ühe anuma kaupa. Puhkab iga trepikorra järel. Üles jõudmiseks on vaja võtta üheksa treppi.

“Kuskil poolteist tundi võttis vee järel käimine,” hindas Vassili.

Päeval kõpitseb Vassili niisama korteris, teeb midagi süüa või sätib magamistoas lööklainega eest lennanud akenda asemele pandud kilet ja vineeri, et tuul sisse ei puhuks.