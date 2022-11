PIIRSALU JA PROZES UKRAINAS: Bahmutist on Ukraina riigivõim lahkunud

Kui käib aktiivne pommitamine, siis ei sõida ka tuletõrje kuhugi välja, sest see on liiga ohtlik. Bahmuti päästjate sõnul on nad korduvalt jäänud ise tule alla, kui on väljakutsele sõitnud. “Me oleme tähele pannud, et kui me lähme kõigi viledega (vilkuritega), siis satume suurema tõenäosusega ise ka tule all. Nad väga hästi näevad, et on tuletõrje ning ikka katavad meid ka (mürskudega), kuigi rigasuguste konventsioonide järgi on see kuritegu,” rääkis üks Bahmuti päästjatest Postimehele. “Meil on täpselt samasugused humanitaarsed ülesanded kui kiirabil, aga see neid ei huvita.” Päästjad ei kanna isegi relva. Nad ei tohi.