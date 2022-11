IAEA on sügavalt mures Venemaa tegevuse pärast Ukraina tuumarajatiste vastu

Euroopa suurim, Zaporižžja tuumajaam, mis asub Ukrainas territooriumil, mille Venemaa väidab olevat liidendanud, asub alalise lahingutandri lähedal ning sellel piisab võimsust üksnes selleks, et hoida kuut suletud reaktorit üles sulamast.

Läinud nädalal ütles IAEA juht Rafael Grossi, et jõupingutused veenda Venemaad ja Ukrainat rajama Zaporižžja tuumajaama ümber turvatsoon, on «väga keerulised», kuid lubas, et nad ei kanna kannatust.