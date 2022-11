Macron olukorrast Aasias: närvilised elevandid peavad tegema koostööd tiigrite ja ahvidega

«Me ei usu hegemooniasse, me ei usu vastasseisu, aga me usume stabiilsusesse,» rääkis ta kohtumisel äriliidritega, mis toimus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskoostöö tippkohtumise (APEC) kõrvalt.

Macron märkis, et piirkonna riigid, sealhulgas Prantsusmaa, kel on ülemereterritooriume nii India kui ka Vaikse ookeanis (Réunion, Uus-Kaledoonia ja Prantsuse Polüneesia), peavad siin oma rolli mängima.

«Kui nad muutuvad väga närviliseks ja alustavad sõda, on see ülejäänud džungli jaoks suur probleem. Teil on vaja koostööd paljude teiste loomadega, nagu tiigrid, ahvid ja nii edasi,» seletas Prantsusmaa president.

«Meie India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia on selles keskkonnas dünaamilise tasakaalu tagamine,» rääkis ta, pidades vajalikuks, et kumbki suurvõimudest ei saavutaks hegemooniat.

Macron kutsus Aasia riike ka üles liituma kasvava konsensusega konflikti vastu Ukrainas, öeldes, et see on ühtaegu ka nende probleem.

Prantsuse president rääkis Vaikse ookeani piirkonna tippkohtumisel äriliidritele samuti, et Prantsusmaa üritab luua üha suuremat konsensust ütlemaks, et see sõda on ka teie probleem, sest see tekitab nii palju ebastabiilsust.