Türgi esitas Istanbuli pommiplahvatuse asjus 17 inimesele süüdistuse

Türgi võimud on süüdistanud plahvatuse korraldamises nii keelatud Kurdistani Töölisparteid (PKK) kui sellega seotud Süüria kurdi rühmitusi, kuid kurdid ei ole tegu omaks võtnud.

Prokuratuur on üle kuulanud peakahtlusaluse, süüria naise, keda süüdistatakse TNT-pommi İstiklali tänavale jätmises.

Ahlam Albashiri nimeline naine ütles ülekuulajatele, et saabus Türki ebaseaduslikult ja elas neli kuud ühes Istanbuli majas, tehes näo, et on paar ühe teise kahtlusalusega, vahendas Anadolu.