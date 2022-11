Kirde-Süürias rünnati rakettidega USA juhitavaid vägesid

Džihadistidevastasel koalitsioonil eesotsas USA-ga on baasid Süüria kurdi vägede kontrollitavatel aladel, mille hulgas on riigi suurim naftaväli Al-Omar.

Iraani-meelsetel võitlejatel on Süüria-Iraagi piiril märkimisväärne mõjuvõim ning see on koht, kust liiguvad üle piiri relvad, võitlejad ja kaubad.